UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle toplamda 78.500 Euro para cezası verdi. Ayrıca bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satmasını yasakladı. Bu yasak 2 yıl boyunca denetime tabi olacak ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak taşkınlıkta uygulamaya konulacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Çekya deplasmanıda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya tribünlerde yaşananlar damga vurdu. Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açtı.

UEFA pankartı ırkçı buldu. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Viktoria Plzeň taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

2 YIL GÖZETİM ALTINDA OLACAKLAR

Aynı karşılaşma sonrası Fenerbahçe'ye ise ceza yağdı. Kurul, Fenerbahçe taraftarlarının ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satışının yasaklandı. Tribün cezası iki yıl boyunca denetim altında olacak ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak bir taşkınlık durumunda yürürlüğe konulacak.

Kanarya'ya ayrıca dört farklı olaydan dolayı UEFA fatura kesti. Sarı lacivertlilere çıkan toplam fatura 78 bin euro oldu. Böylece Fenerbahçe'ye çıkan maddi ceza Plzen'e kesilenin beş katını geçti.

* Fenerbahçe takımının uygunsuz davranışı - 8 bin euro.

* Taraftarın stadyumda neden olduğu zarar - 15 bin euro

* Taraftarın meşale yakması - 15 bin euro

* Taraftarın sahaya madde atması - 25 bin euro.