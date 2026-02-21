Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Benfica-Real Madrid maçında ırkçılık krizi damga vurmuştu. Tribünlerin önünde yaptığı danslı gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Vinicius, taraftarların ve Benficalı Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçılık yapıldığını iddia etmişti.

Benfica teknik direktörü Mourinho, Vinicius'un gol sevincini "saygısız" olarak nitelendirmiş ve kulübün efsanesi Eusebio'yu örnek göstererek Benfica'nın asla ırkçı bir kulüp olmadığını, asıl provokasyonu Brezilyalı oyuncunun yaptığını savunmuştu.

Portekizli hocanın sözlerini "büyük bir hata" olarak değerlendiren Bayern Münih teknik direktörü Kompany, Mourinho'nun liderlik vasfını sorgulayarak sert dille eleştirdi. Başarılı teknik adamın açıklaması şu şekilde:

"Maçtan sonra Jose Mourinho çıkıp Vinicius'un karakterini hedef alıyor ve sadece bir gol sevincini öne sürerek tribünlerde yaşanan o utanç verici olayları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Liderlik açısından bu çok büyük bir hata ve bunu kesinlikle kabul etmemeliyiz."