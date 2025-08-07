Giyim markası American Eagle, son reklam kampanyasıyla hem eleştirilerin hem de yatırımcı ilgisinin odağına yerleşti. Oyuncu Sydney Sweeney’nin rol aldığı ve ırkçılık iddialarıyla karşı karşıya kalan reklamın ardından şirket hisselerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Reklama gelen siyasi destek, hisse performansına da yansıdı.

SARIŞIN VE MAVİ GÖZLÜ OYUNCU

Reklam kampanyasında kullanılan “Sydney Sweeney’nin harika jeanleri var” sloganı, İngilizce’deki “jeans” (kot pantolon) ve “genes” (genler) sözcüklerinin benzer telaffuzları nedeniyle tartışmalara yol açtı. Sarışın ve mavi gözlü bir oyuncunun tercih edilmesiyle, sloganın “harika genleri var” imasında bulunduğu iddia edilerek kampanya ırkçılıkla suçlandı.

TRUMP'TAN DESTEK: CUMHURİYETÇİYSE REKLAMI DAHA ÇOK SEVİYORUM

Reklamın gündemdeki yerini koruduğu günlerde, ABD Başkanı Donald Trump da kampanyaya destek verdi. Trump, “Kayıtlı bir Cumhuriyetçi mi? Şimdi reklamını çok seviyorum” ifadelerini kullanarak Sweeney’e övgüde bulundu. Ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da, “Kayıtlı bir Cumhuriyetçi olan Sydney Sweeney, şu an piyasadaki en çekici reklama sahip” diyerek desteğini yineledi.

YÜZDE 18 PRİM YAPTI

Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların ilgisini artırdı. 22 Temmuz’da 10,19 dolardan kapanan American Eagle hisseleri, Trump’ın açıklamaları sonrası 13,28 dolara kadar yükseldi. Her ne kadar son günlerde gelen satışlarla hisse değeri 12,02 dolara gerilese de, reklam kampanyasının başladığı tarihten bu yana hisseler yüzde 18 prim yaptı.

Uzun süredir düşüş trendinde olan şirket hisseleri, bu kampanyayla birlikte yeniden yükselişe geçmiş oldu. American Eagle, reklam öncesi dönemde bir yıl içinde yüzde 40’tan fazla değer kaybetmişti.