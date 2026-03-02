ING Global, Orta Doğu’daki çatışmanın Orta ve Doğu Avrupa (CEE) üzerindeki etkilerini değerlendirirken, Türkiye’nin petrol fiyatlarındaki değişimden en çok etkilenen ülke olabileceği öngörüsünde bulundu.

Bankaya göre, petrol fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış Türkiye’de enflasyonu yaklaşık 1,10 puan yukarı taşıyor.

ING, Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde geldikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) daha temkinli bir duruş sergilediğine vurgu yaptı.

İran gelişmeleri öncesinde de bir sonraki faiz indiriminin 100 baz puanın altında olabileceğine dair sinyaller bulunduğunu söyleyen banka, mevcut gelişmelerin 12 Mart’taki toplantıda faiz indirimlerine tamamen ara verilmesine işaret ettiğini ve odağın kur istikrarının korunmasına kayabileceğini ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.