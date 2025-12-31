Çocukları Kayla ve Vadi'nin eğitimi için 2021'de Endonezya'nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal, geçenlerde sosyal medyada şu sözlerle 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu:

"Şunu çok net öğrendim; erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarım, içimdeki uzaylıya ve bana sabırla yaklaştılar. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi."

Tedavisi devam eden 48 yaşındaki Irmak'ın son paylaşımı dikkat çekti. Son zamanlarda yaşadığı Bali'de Türk erkeklerinin sayısının arttığını ve yüksek sesle konuştuklarını söyledi.

Irmak Ünal'ın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda bir şey fark ediyorum. Bali'de Türk sayısı arttı. Hem de çok! Kafelerde, sokaklarda, sahilde... Tanıdık bir aksan çoğaalıyor rüzgarda. Ve onunla birlikte havada ağır bir titreşim. Bu bir yargılama değil, sadece gözlem. Bu bir farkındalık paylaşımı. Bir frekans."

"Çoğunlukla erkekler. Evet erkek erkeğe turizm cenneti bu ada olmuş Türkler için. Yan masalara sığacak kadar takın oturup, tüm evrene duyuracak kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Sanki kelimelerinin kıymetli olduğunu, sözlerin büyü olduğunu unutmuş gibi. Sanki kadınlık incitilmesi gereken bir şeymiş gibi. Sanki güzellik hayranlıkla değil, tüketilmekle var olurmuş gibi."

"Bu arada doğru... Evet Bali; muhteşem kadınlarla dolu büyülü, göz alıcı, nefes kesen bir yer. Ama centilmenlik, aile terbiyesi; para, duruş, pasaport değildir. Bir erkeği asil gösteren; kadın yokken de kadını nasıl andığıdır."