Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin eğitimi için 2021'de Endonezya'nın Bali adasına yerleşmişti.

48 yaşındaki Irmak dün sosyal medya hesabında 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu.

İşte açıklaması:

"Şunu çok net öğrendim; erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarım, içimdeki uzaylıya ve bana sabırla yaklaştılar. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi."

Irmak Ünal annesi Sabiş Kuzuoğlu ve kardeşi Yağmur Ünal'ın hep kendisine destek olduğunu söyledi.

Ünal, bugün ise kuaförde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Saçlarının uzadığını ve beyazları için doğal boya tercih ettiğini belirtti.



