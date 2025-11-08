Çocukları Kayla ve Vadi'nin eğitimi için 2021'de Endonezya'nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal, geçenlerde sosyal medyada şu sözlerle 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu:

"Şunu çok net öğrendim; erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarım, içimdeki uzaylıya ve bana sabırla yaklaştılar. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi."

48 yaşındaki Irmak yeni bir paylaşımla saçlarını kazıttığı anları takipçilerine gösterdi.

Ünal, yayınladığı videoya "Bıraktık gitti… Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma… Bunu dramatik hale getirmedim, kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiçbir zaman… Bir arınma, bir ritüeldi. Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk" notunu düştü.