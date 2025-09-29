Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı. Erdoğan kabine sonrası basına açıklamalar yaptı.
KONTENJAN 150 BİNE YÜKSELİYOR
İŞKUR'dan faydalanan öğrencilere ilişkin konuşan Erdoğan, kontenjanların artırıldığını açıkladı.
"Teknofest nesli Yavuz'lar, Fatih'ler gibi tarih yazacaklar. Bu yılın başında İŞKUR'dan 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu seneki kontenjanımızı 150 bine çıkardık."