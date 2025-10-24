Antalya'da Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi E.A. (15), ile aynı iş yerinde çalışan A.K.K., yağ temizleme odasında E.A.’nın üzerine benzin dökerek çakmakla ateşe verdi. Vücudu alev alan E.A., diğer çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu kurtarıldı.

DERİ NAKLİYLE KURTARILDI

Hastaneye kaldırılan E.A.’nın vücudunun yarısından fazlasının yandığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren tedavinin ardından deri nakli yapılan genç taburcu edildi.

E.A.’nın avukatı Barkın Öztürk, A.K.K.’nin “kasten yaralama” suçundan yargılandığını belirterek, “Oysa bu olay ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturuyor. Çünkü bir insanın üzerine benzin döküp yakmak ölüm kastını barındırır” dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.K.K.’nin olaydan hemen önce yağ odasına girdiği, kısa süre sonra odadan alevlerin yükseldiği, E.A.’nın alevler içinde dışarı koştuğu ve çalışanların yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar yer aldı.

İNTİKAM İDDİASI

E.A.’nın babası Hüseyin A., oğlunun iş yerinde yaşadığı tartışmanın ardından intikam amacıyla yakıldığını ileri sürerek, “Oğlumun sırtına benzin döküp çakmak çakmış. Helikopter ambulansla Ankara’ya götürüldü, 6,5 ay tedavi gördü. Yüzde 56 deri nakli yapıldı, yüzde 49 malullük raporu verildi. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

'ÇAKMAK BEN İSTEMEDİĞİM HALDE ALEV ALDI'

Suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanan A.K.K. ise mahkemeye verdiği ifadesinde, olay günü yağ odasını benzinle temizlediğini ve bu nedenle eline benzin bulaştığını, E.A.'nın ise o gün eline aldığı benzinin bir kısmını kendi üzerine döktüğünü, kendisini böyle yapmaması konusunda uyardığını ve böyle yapmasından dolayı korktuğunu söylediğini anlattı. E.A.'nın bilinci yerinde değilmiş gibi olduğunu öne süren A.K.K., "E.A.'yı üzerine benzin dökerken görünce endişelendim, benden uzak durmasını sağlamak ve korkutmak için çakmağı cebimden çıkarttım. Ben çakmağı ateşlemek istememiştim.

"İŞVERENE HABER VERMEDİM"

Çakmağı cebimden çıkarmadan önce E.A.'nın kendi üzerine benzin döktüğünü gördüğüm halde her nedense bu durumu orada çalışanlara veya işverene haber vermedim. Cahillik yapıp çakmağı cebimden çıkardım. Çakmak ben istemediğim halde alev aldı. Oda bomba patlamış gibi patladı. Bu patlamanın etkisiyle panik yaptım. Bu patlama sonrasında elimde kalan benzin atıkları da elimde yanık oluşturdu. Ben patlama anında odadan dışarı çıktım, sonrasında da E.A.'nın dışarı çıkınca yanmakta olduğunu fark ettim. Yağ temizleme odasına çakmak sokmanın yasak olduğuna dair bir kural yoktur. Ben yağ temizleme odasına hep çakmak ile giriyordum" dedi.