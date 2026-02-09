İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, CNBC-e yayınında ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu.

FİİLİ FAİZ ARTIŞINA EŞ DEĞER

Hakan Aran, ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 ile moral bozduğunu söylerken; "19 dip noktası olmalı, 13-19 aralığı geçerliliğini yitirdi" dedi. Aran, "19-25 aralığı bence daha mantıklı ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk raporda bunu değerlendirir mi; muhtemelen ilk toplantıda yapmayıp, şubat ve mart enflasyonunu görmek isteyecektir" şeklinde ifade etti ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 23-25 aralığında, politika faizinin ise yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımların fiilen faiz artırımına eş değer nitelikte olduğunu ifade etti.

MART AYINDA FAİZ PAS GEÇİLEBİLİR

Hakan Aran, TCMB'nin mart ayında faizde pas geçme olasılığının yüksek olduğunu belirterek, bunun Bankanın kararlılığını gösteren bir gelişme olacağını söyledi. TCMB’nin duruşu ve enflasyonun düşeceğine yönelik beklentinin daha değerli olduğunu vurgulayan Aran, bu tablonun tahvil ve bonoya alımı desteklediğini ifade etti.

2026 YILINDA BEKLENTİLER İYİLEŞEBİLİR

Öz kaynak karlılığının bu yıl enflasyonun üzerine çıkabileceğini kaydeden İş Bankası Genel Müdürü Aran, 2026'yı bankacılık sektöründe beklentilerin iyileştiği bir yıl olarak gördüğünü ifade etti.

"2027 YILI HERKESİN NEFES ALACAĞI BİR YIL OLACAK"

Hakan Aran, ülke risk primindeki gerilemenin bankaların risk algısını da düşürdüğünü belirterek, borç verenlerin sermaye riski taşımalarına rağmen yaklaşık yüzde 7,5 faizle 7 yıl vadeli başarılı bir borçlanma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hakan Aran, "2027 herkesin nefes alacağı bir yıl olacak" şeklinde belirtirken; "2027'de ekonomi politikası daha kapsayıcı bir kalkınma politikasına evrilecek. Kendi kendimize çok sorun yarattık. Şimdi sorunu çözmüş ülke olarak tekrar global ekonomide yer alacağımız yılın başlangıç yılı olarak görmek gerekiyor 2027'yi" dedi.