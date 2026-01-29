Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alanTürkiye İş Bankası, 01.01.2026 – 31.12.2027 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile anlaşmaya vardı.



MAAŞLARA YÜZDE 40 ZAM



Temmuz ayında çalışanların maaşına yüzde 21 zam kararı alan İş Bankası, imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2026 yılının ocak ayı maaşlarında yüzde 40 artışa gitti.



YEMEK ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI



Öte yandan imzalanan sözleşme kapsamında çalışanlar birçok konuda yan hak elde etti. Doğum ve bayram gibi dönemlerde ödenecek ikramiye miktarlarına da zam yapılırken, çalışanların günlük yemek ücreti 600 liraya yükseltildi.