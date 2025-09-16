OECD’nin yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2025 raporu, Türkiye’de genç işsizliğinin kritik seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre, 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor (NENİ). Bu oran OECD ortalaması olan yüzde 14’ün iki katından fazla. Üniversite mezunları arasında işsizlik oranı ise yüzde 24,6 ile ilk sırada bulunuyor.

TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek verileri de tabloyu doğruladı. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 120 binden fazla artarak 2 milyon 550 bine ulaştı. Bu grubun üçte ikisini eğitimli genç kadınlar oluşturdu.

Resmi işsizlik oranı yüzde 8 civarında görünse de TÜİK’in “atıl iş gücü” olarak tanımladığı gerçek işsizlik oranı yüzde 33’e yaklaştı. Ekonomide istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi beklenirken, hükümetin yeni Orta Vadeli Programı’nda (2026-2028) farklı bir yol izlendi.

ÇALIŞMANIN FAZİLETLERİ DERSİ ANLATILACAK

OVP’de “atıl iş gücünün azaltılması” başlığı altında, erken yaşlardan itibaren gençlere üretim kültürü aşılanacağı, örgün eğitim sürecine ise “Çalışmanın Faziletleri” dersinin ekleneceği belirtildi. Bu adımla öğrencilere eğitim hayatları boyunca “boş gezme, çalış, üret” mesajı verilmesi hedefleniyor.

ÖNLEMLER YALNIZCA PANSUMAN TEDBİR OLUYOR

Yeni müfredatın 2026 yılından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanıyor. Ancak uzmanlar, genç işsizliğinin temel nedenlerinin yatırım ve üretim eksikliğine dayandığını, alınan önlemlerin “pansuman tedbir” niteliğinde kaldığını vurguluyor.