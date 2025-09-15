Ücretli çalışanların maaşlarından vergiler normalde işveren tarafından kesilerek doğrudan devlete aktarılıyor. Ancak yıl içinde iş değişikliği yapanlar, “birden fazla işverenden ücret geliri elde eden” sayıldığı için vergi dairesiyle birebir muhatap olabiliyor. Eğer yeni işverenden elde edilen gelir belirli sınırları aşarsa, çalışanlar 2026 yılında beyanname doldurmak zorunda kalacak.

HANG İ Ç ALI Ş ANLAR BEYANNAME VERECEK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre, 2025 yılı için belirlenen kriterlere göre, şu gruptaki çalışanlar beyanname vermekle yükümlü olacak:

-Tek işverenden brüt ücreti 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar

-Birden fazla işverenden gelir elde eden ve toplam ücreti 4 milyon 300 bin lirayı geçenler

-İkinci ve sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 330 bin lirayı aşanlar

-Stopaja tabi gelirleri 4 milyon 300 bin lirayı aşan sporcular

-Profesyonel spor hakemleri (basketbol, voleybol, futbol vb.)

-Yurt dışındaki işverenden doğrudan maaş alan çalışanlar

-Vergi istisnasından yararlanmayan elçilik ve konsolosluk görevlileri

Burada önemli bir ayrıntı, “birinci işverenin” çalışan tarafından belirlenmesidir. Bu, çalışanın en yüksek ücreti aldığı işvereni birinci işveren olarak seçmesi anlamına gelir.

VERG İ İ ADES İ M Ü MK Ü N M Ü ?

Beyanname dolduran herkes ilave vergi ödemek zorunda değil. Bazı çalışanlar, eğitim ve sağlık gibi belirli harcamalarını beyan ederek vergi iadesi alma imkânı yakalayabilecek.

Vergi matrahından indirilebilecek başlıca harcamalar:

-Eğitim giderleri (kreş, kurs, okul servisleri, kırtasiye vb.)

-Sağlık giderleri (muayene, ameliyat, ilaç, gözlük, tedavi masrafları)

HAYAT VE Ş AHIS S İ GORTASI PR İ MLER İ

Ancak bu giderlerin yalnızca belirli oranlarda gelirden indirilebildiğini ve mutlaka fatura veya makbuz ile belgelendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

BELGELER İ SAKLAMAYI UNUTMAYIN

Vergi dairesine beyan edilen eğitim ve sağlık harcamalarının faturalarının 5 yıl boyunca saklanması zorunlu. Örneğin, 2025 yılında yapılan bir sağlık harcaması için alınan fatura, 2030 yılı sonuna kadar korunmalı.

2026 yılında vergi beyannamesi dolduracak olan çalışanlar için süreç yalnızca ek ödeme anlamına gelmiyor. Doğru şekilde beyan edilen harcamalar sayesinde vergi iadesi almak da mümkün. Bu nedenle özellikle yıl içinde iş değiştirenlerin, gelir ve harcama kalemlerini dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.