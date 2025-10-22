Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı.

AKP'li Tayyar söz konusu ifade işlemleri ve isimlere dikkat çekerek, "sürpriz isimler var" yorumunda bulundu.

AKP'li Tayyar sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"OPERASYONUN DALGA BOYU TAHMİN EDİLEMİYOR"

"Murat Tomruk.

Hamdi Akın.

Vedat Aşçı.

İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var.

İş dünyası tedirgin, operasyonun

dalga boyu tahmin edilemiyor.

Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi.

Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz.

İzleyelim, görelim bakalım"

Anlaşılan,… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 21, 2025

"İMAMOĞLU İDDİANAMESİNİN ÖN SÖZÜ"

SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses ile Para Politika ve Hayat programına konuk olan Gazeteci Murat Yetkin Tayyar'ın paylaşımını yorumladı.

Tayyar için, "Başsavcı Akın Gürlek ile temas kurduğunu yazmıştı" diyen Yetkin, "Tayyar'ı ciddiye alıyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Aziz İhsan Aktaş iddianamesine gelince ben kendi kendime şöyle soru sorarım her zaman ben bunu kendi kendime bir cümlede nasıl ifade edebilirim. Einstein'in bir lafı vardır, "Dünyada bir cümlede ifade edilemeyecek fikir yoktu" diye. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de bu soruyu kendime sorduğumda şu cümleyi kurdum kafamda. Ekrem İmamoğlu iddianamesinin ön sözü.

Gazeteci Özlem Gürses'in "buradan yürüyecek diyorsun" sözlerine karşılık Yetkin, "Başka türlü olmaz. İddianameden Ekrem İmamoğlu'ndan "suç örgütü lideri" olarak söz ediyor" dedi.

Tayyar'ın paylaşımındaki, "İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce" sözlerine dikkat çeken Yetkin, "kilit cümle budur" ifadelerini kullandı.

Yetkin ayrıca, "Savcı artık son bir şeyle.., tahmin ediyorum iş dünyasındaki isimlere sorulan soru: Ekrem İmamoğlu ya da onun adına birisi sizden para istedi mi?" yorumunda bulundu.