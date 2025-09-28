Cem YILDIRIM

Ekonomik krizin etki alanı her geçen gün yayılırken altı büyük şehirde geçen ay 2 bin 394 firma iflasa sürüklendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan ekonomik buhranın iş dünyasını ezdiğini söyledi.

‘VATANDAŞ DA FAKİRLEŞTİ’

Partisinin Kilis il Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Özdağ, esnafa kesilen vergi cezaların artık bunaltıcı seviyelere geldiğini ve iktidarın ekonomi politikalarının vatandaşı daha da fakirleştirdiğini belirtti. Geçen ay İstanbul’da 1.230, Ankara’da 543, İzmir’de 219, Kocaeli’nde 212, Bursa’da 175 ve Gaziantep’te de 15 firmanın iflas ettiğini hatırlatan Özdağ, “Bu ağır ekonomik krizde, destek olunması gereken iş dünyası, Maliye Bakanlığı’nın vergi cezaları ve baskılarıyla cendereye alındı. Maliye esnafın üzerine çullandı. Hukuksuzluk ortamının arttığı bu dönemde yabancı sermaye girişleri de kesildi. Türkiye’den de yurt dışına, tekstil başta olmak üzere sermaye çıkışları olduğunu görüyoruz. Yaşanan ekonomik buhran iş dünyasını ezip geçiyor” diye konuştu.

Krizin vurduğu Türkiye’de 6 milyon asgari ücretlinin, 16 milyon emekli ve dul yetimin de açlıkla boğuştuğunu aktaran Özdağ şöyle konuştu:

“Pazarda yere atılan ezik meyve, sebzeleri toplayan vatandaşlar var. Mehmet Şimşek para bulmak istiyorsa o malum şirketlere getirdiği vergi af ve muafiyetlerini kaldırsın. Vatandaşların tepesine binmekten vazgeçsin.”

Seçim öncesi krediyi açacaklar



- İktidarın seçim arifesinde kredileri açacağını aktaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Parayı piyasada bollaştırmak ve seçime de öyle girmek istiyorlar. Ama bu Türkiye için kurtuluş değil. Yeni bir felaket ve sadece önümüzdeki seçimi kazanmayı düşünen bir siyasi iktidar var. Sorumsuz ekonomik politikaları halkı daha da fakirleştiriyor. Rantçıyı ise daha zengin yapıyor” diye konuştu.