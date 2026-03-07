Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) eski Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın, 13 Şubat 2025’te derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmanın ardından açılan ve yankıları süren dava, karara bağlandı. İki ismin, Şubat 2025’te polis eşliğinde savcılıktan mahkemeye götürüldükleri esnadaki görüntüleri, ifade özgürlüğü açısından tepkilere neden olurken, mahkeme Aras ve Turan’ı ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1’er yıl 3’er ay 18’er gün hapis cezasına çarptırdı.

Konuşmalarındaki ifadeler gerekçe gösterilerek, ‘basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla açılan davada Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

‘BAĞLAMINDAN KOPARILDI’

Genel Kurul’daki konuşmasının ana unsurunun hukuk ile ekonomi bağlamında olduğunu vurgulayan Aras, “20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir” dedi.

“72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum” ifadelerini kullanan Aras, beraatını talep etti. Mahkeme ise ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan iki isim için beraat kararı verdi. Ancak mahkeme Aras ve Turan hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1’er yıl 3’er ay 18’er gün hapis cezasına hükmetti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme kararı tepkilere neden oldu. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya paylaşımında “Bu, yargı mensuplarının ifade özgürlüğünün anlamını bilmediğini ve bilse de umursamadığını, dahası AYM ve AİHM kararlarını hiçe saydığını gösteren korkunç ve keyfi bir karar. Ekonomi politikasını eleştiren patronlara bile ceza verilebilen bir ülkede hukuk devleti bir yana kanun devletinden bile söz edilemez. Yazık, çok yazık!” değerlendirmesini yaptı.

‘Talihsiz bir emsal’

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan, davaya konu olan konuşmasında hukukun üstünlüğünün herkes için önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığının altını çizdi. Amacının ülkeye değer katmak olduğunu vurgulayan Turan, 9 dakikalık konuşmasında gerçeğe aykırı tek bir bilgi paylaşmadığını, mevcut sorunların çözümü için önerilerde bulunduğunu belirtti. Suçlamaları kabul etmediğini aktaran Turan, söz konusu yargılama için ‘bu ülkenin geleceği için talihsiz bir emsal’ değerlendirmesini yaptı ve beraat talebinde bulundu.