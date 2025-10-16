Türkiye’nin üretim üssü konumundaki tekstil ve hazır giyim sektörü çöküş sarmalında. Artan maliyetler, yüksek faizler ve rekabet kaybı, firmaları iki zorlu tercihle karşı karşıya bırakıyor: Konkordato ya da yurtdışı göçü. 2025 itibarıyla konkordato ilan eden tekstil firmalarının sayısının 100’ü aştığı, yurt dışı yatırımların ise 70 milyar dolara dayandığı tahmin ediliyor.

Kur ve faiz kıskacının sanayiyi baltaladığını belirten Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Sanayiciyi ayakta tutamazsak, enflasyon düşse bile bir şey ifade etmez” sözleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise sektörün diğer büyük isimlerinden benzer uyarılar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırarak, “AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti” diyen perakende ve hazır giyim patronu Abdullah Kiğılı, bu kez sert bir çıkış yaptı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, üretimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR DÖNEM”

59 ülkede 1.300’ün üzerinde mağazası bulunan sektör devi LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de Artaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada benzer bir tablo çizdi.

Küçük, “Bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve faizi indirme imkanınız yok ama işlerimizi daha iyi hale getirebilir miyiz, maliyetlerimizi nasıl yönetebiliriz konularına odaklanmamız gerekiyor” dedi. Sektörde her gün yeni konkordato haberleri gelirken, kriz AKP çevrelerine de sıçradı. AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Bora Mehmet Osmalı’ya ait şirketlerin de konkordato ilan etti.

Faizler yüksek, krediye ulaşmak zor



“Tüm sektörler çalışacak ki biz de üretelim” diyen KASAD Başkanı Alican Duran, “Bizim sektörümüzde de zorlananlar var. Ayrıca ödemelerde müşterilerimiz zorlanıyor, onlar zorlanınca peşin aldığımız hammaddeleri almak için bankalardan kredi almaya çalışıyoruz. Hem faizler yüksek hem de krediye ulaşmak zor” açıklamasını yaptı. “Nakit akışı şu an hepimiz için adeta hayati bir damar” ifadelerini kullanan Duran, “Nakit akışını iyi yönetemeyenler ayakta kalamıyor. O yüzden bu tip şirketlerin bir nakit enjeksiyonu yapmadan devam etmeleri çok zor” dedi. Sanayicinin enflasyonla dengeli kur talebini yenileyen Duran, “Bu, direk kârlılığımızı, fiyat rekabetimizi etkiliyor” dedi.