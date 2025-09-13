Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 250 baz puan indirime giderek, politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40.5 seviyesine çekti. Ancak indirim hamlesi piyasaya etki etmedi, ticari kredi faiz oranları kıpırdamadı. Mevduat faizlerinde anında indirime gidilmesine karşın, ticari kredide faiz oranlarının kamu bankalarında yıllık yüzde 49, özel bankalarda yıllık yüzde 55 bandında olduğu belirtildi. Faktöring şirketlerinde ise yıllık faiz oranları yüzde 70’e kadar ulaşıyor. İş dünyası, ticari kredilerde Merkez’in indirim hamlesine paralel adımların atılmasını talep ederek, ‘kredinin makul faiz oranları ile adaletli dağıtılmasını’ istedi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu bankaların mevduatta gösterdiği refleksini ticari kredide göstermediğini belirterek, “Bankaların sanayicilere destek olacak adımları hızlıca atması lazım. Merkez ile aynı paralellikte adımlar bekliyoruz” dedi.

‘%43 BANDINDA OLMALI’

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, derinleşen finansman krizine karşın eylülün ilk haftasında TL rotatif kredilerde faiz oranlarında artış yaşandığını söyledi. Önel, “Merkez, faiz kararını açıklamadan önce TL rotatif kredi maliyetleri kamu bankalarında yüzde 47, özel bankalarda yüzde 52 bandındaydı. Ancak bankalar faiz oranlarını yüzde 49+1’e çıkardı. Bunun Türk Lirası’nda, likiditede sıkışıklıktan kaynaklandığı söylendi” dedi. “Mevduat faizine anında indirim geliyor, faiz oranı yüzde 43’tü, yüzde 39-40’a düştü. Ticari krediyi yine bekletiyorlar” ifadelerini kullanan Önel, Merkez’in faiz indirimin önümüzdeki hafta ticari kredilere yansımasını beklediklerini aktardı. Önel, “Ticari kredi faiz oranı ortalama yüzde 43-44 bandında olmalı” diye konuştu.

İş dünyasının temsilcileri, nakit akışı, finansmana erişim sorunu, ticari kredi ve kredi kartlarında geri ödememelerde artış yaşandığını belirtti. Bu kapsamda OVP’de açıklanan beklentilerin, büyüme hedeflerindeki iyimserliğin, reel sektöre yansımadığı vurgulandı.

‘Makul faizle, adaletli dağıtılmalı’

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, Merkez’in faiz indirim kararının ticari kredilere yansımasını talep ederek, “Bunlar korelasyon içinde olmalı” dedi. “Ticari kredide özel bankalar çok daha seçici davranıyor. Bu da ihtiyacı olan şirketleri zorluyor. Bankalar iyi firmalara mutlaka kaynak aktarımında daha olumlu olmalı” ifadelerini kullanan Duran, “Kredide hem faizler yüksek hem erişilebilirlik zor olunca mükemmel fırtına oluyor. Kredi daha makul faizlerle daha adaletli dağıtılmalı. Tedarikçiler, müşterilerimiz ciddi nakit akışı sorunu yaşıyor” diye konuştu.