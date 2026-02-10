Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Ailemizin yeri doldurulamayacak büyüğü” olarak anılan Kamil Yazıcı’nın cenaze programına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre Yazıcı’nın cenazesi, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kamil Yazıcı kimdir?

Anadolu Grubu’nun kurucularından Süleyman Kamil Yazıcı, 1929 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. Nevşehirli Hacı Mehmet Ağa ile Naciye Hanım’ın dört erkek çocuğunun en küçüğü olan Yazıcı’nın çocukluk yılları Aksaray’da geçti. Henüz 14 yaşındayken iş hayatına atılan Yazıcı, babasının bakkal dükkânında çalışmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde, aile işlerinin toptan alımlarını yapmak üzere çevre illere gidip gelmeye başladı. Yıllar içinde babası ve iki ağabeyiyle birlikte ticari faaliyetlerini büyüttü.

1950 yılında vatani görevini yapmak üzere geldiği İstanbul’da, kendisi gibi genç bir girişimci olan İzzet Özilhan ile tanıştı. Bu tanışma, Türk sanayi tarihine yön verecek bir ortaklığın başlangıcı oldu. İki ortak, Anadolu Grubu’nun temelini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurmaya başladı. İlk adımlarını Tahtakale’de açtıkları; oyuncak, hırdavat ve kırtasiye ürünleri satan bir toptancı dükkânıyla attılar. Ardından ithalatçılığa ve sanayiciliğe yöneldiler.

Anadolu Grubu’nun ilk yabancı iş ortakları Çekoslovakya’dan oldu. Skoda pick-up ve Jawa motosikletlerinin montajını yaparak otomotiv sektörüne giren Grup, ilk sanayi deneyimini bu markalarla kazandı. Otomotivin ardından bira ve kırtasiye sektörlerine adım atıldı. Dünyaca ünlü markalarla kurulan ortaklıklar sayesinde Türkiye adına önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda lider konumda olan bira markaları, Türkiye’de ilk kez 1969 yılında piyasaya sunuldu. Kırtasiye sektörünün en bilinen markalarından Adel hayata geçirildi. Isuzu kamyonetlerin üretim ve pazarlama faaliyetlerine başlandı. Coca-Cola ile yapılan iş birliğiyle Anadolu Grubu, dünyanın en önemli şişeleyicileri arasına girdi.

1960’lı yılların sonunda holdingleşen Anadolu Grubu’nun ilk Yönetim Kurulu Başkanı olan Kamil Yazıcı, bu görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. 1979 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla, 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırıldı.

Kamil Yazıcı, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından “Onursal Felsefe Doktora Derecesi” ile onurlandırıldı. Aynı yıl, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görüldü.

2007 yılında Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu’ndaki görevlerini ikinci nesle devretti. Her iki isim de vefatlarına kadar Onursal Başkan olarak Gruba katkı sunmaya devam etti.

Merhum eşi Suzan Yazıcı ile 70 yıl süren evliliğinden 6 çocuk ve 13 torun sahibi olan Kamil Yazıcı’nın hayat hikâyesi, 2007 yılında “Ortak Akıl” adıyla kitaplaştırılarak yayımlandı.