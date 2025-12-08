Yüksek faiz ve artan girdi maliyetlerinin kıskacında yılı kapatmaya hazırlanan iş dünyası ‘Gücümüz tükeniyor’ mesajını veriyor. 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden, bünyesindeki şirketle ile 7 milyon kişiye istihdam sağlayan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2025’in umduklarından daha zor bir yıl olduğunu aktararak, “Sorunlarımız büyüdü. İşletmelerin günlük nakit akışı yönetimi dahi zorlaştı” dedi.

Süleyman Sönmez

Türk ekonomisinin temel sorununu ‘üretim gücünü korurken öngörülebilirliği ve finansmana erişimi sağlayamaması’ olarak tanımlayan Sönmez, “Yüksek faiz ortamı, girdi maliyetleri ve sık değişen düzenlemeler işletmelerin plan yapmasını zorlaştırıyor. Dolaylı vergilerin yüksek payı gelir dağılımını, rekabet eşitliğini bozuyor. Bu sorunlara çözüm bulunamamasının nedeni ise geçici önlemlerle günü kurtarmaya odaklanılması” diye konuştu.

‘TASARRUFA GİDİLMELİYDİ’

Sönmez, “Biz, rasyonel politikalara dönüş yapıldığından itibaren ekonomi yönetimine destek verdik, desteğimiz de sürüyor. Ancak artık nefesimiz yetmiyor. Bazı şeylerin düzeltilmesi gerek. Bunun başında ekonomiye duyulan güven geliyor. Ekonomide güvenin yeniden tesis edilmesi, sadece para politikasıyla değil, kurumların bağımsızlığı, yargının öngörülebilirliği ve eğitim-istihdam uyumunu güçlendirecek yapısal dönüşümlerle mümkün” açıklamasını yaptı.

“Ekonomik istikrar, demokratik istikrarla yürür” diyen Sönmez, “İş dünyası reformların ertelenmemesini istiyor. Bu reformların en önemlilerinden biri de kamu maliyesinde tasarrufa gidilmesi. ‘Hiçbir tasarruf yapılmadı’ demek doğru olmaz. Ancak temelde, kılcal damarları besleyen kalemler dışında kalan tüm harcamalarda tasarrufa gidilmesi veya bunların durdurulması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

‘Enflasyonun düşmesi yeterli değil’

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “Enflasyonun tek haneye düşmesi tek başına çözüm değil. Fiyat istikrarı sağlanır ama üretim, yatırım tarafında yapısal dönüşüm olmazsa bu kazanım kalıcı olmaz” dedi.

Sönmez, “Asıl amaç, enflasyonla birlikte güven ortamını, öngörülebilirliği ve gelir dağılımında adaleti de tesis etmek olmalı” açıklamasını yaptı. TÜRKONFED Başkanı, üretim merkezlerinin çeşitlendirilmesinin lojistik avantajlar sağlayacağını söyledi. Sönmez, üretim merkezlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyleyerek “Fabrika yapan TOKİ’ modeli özellikle Anadolu’da hayata geçirilmeli” diye konuştu.

‘Pusula adaleti göstermeli’

“TÜRKİYE, 1980’li, 1990’lı yıllarda enflasyonla yaşadı. O günlere dönmemek için hepimiz elimizi taşın altına koymalı, gereken bedeli ödemeliyiz” ifadelerini kullanan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “Üretmeye, yatırım yapmaya ve dönüşüme liderlik etmeye hazırız. Yeter ki ekonominin pusulası; güveni, öngörülebilirliği ve adaleti göstersin” dedi. 2026’nın ‘ekonomide dengelenme yılı’ olacağını aktaran Sönmez, “Beklentimiz, yılın ikinci yarısından itibaren üretim ve yatırım iştahındaki toparlanmanın istihdama da yansıması yönünde” dedi.