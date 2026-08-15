Amerikalı yapay zeka şirketinin işe alım kampanyası, iş arayanlara beklenmedik bir şart sununca tartışma yarattı. Şirketin logosunu vücutlarına dövme yaptıranlara iş görüşmesi fırsatı verilmesi büyük tepki çekerken, CEO Jordan Zietz geri adım atarak dövmelerin silinmesi için gereken masrafları karşılamayı teklif etti.

Amerikalı yapay zeka şirketi Lemonlime'ın işe alım etkinliğinde yaptığı teklif, kısa sürede alışılmadık bir kampanyadan tartışmalı bir uygulamaya dönüştü.

Şirket, bir ağ oluşturma etkinliği sırasında logosunu dövme yaptırmayı kabul eden kişilere işe alım sürecinde ilerleme şansı sundu. Teklifin ardından bazı katılımcılar şirketin logosunu vücutlarına kalıcı olarak işlettirdi.

İş görüşmesi fırsatının kalıcı bir vücut modifikasyonuyla ilişkilendirilmesi, özellikle iş arayanlarla şirketler arasındaki güç dengesi nedeniyle eleştirildi.

7 kişi şirketin logosunu dövme yaptırdı

Wall Street Journal'ın haberine göre 7 kişi, şirketin teklifini kabul ederek logosunu dövme yaptırdı.

İlk bakışta sıra dışı bir işe alım kampanyası gibi görünen uygulama, dövmelerin gerçekten yaptırıldığının ortaya çıkmasıyla daha fazla tepki çekti.

Eleştirilerin odağında ise kişilerin bu kararı gerçekten özgür iradeleriyle verip vermediği tartışması vardı. İş arayan bir kişinin, istediği işe ulaşabilmek için vücudunda kalıcı bir değişiklik yapmayı göze alması, şirket ile aday arasındaki güç farkı nedeniyle sorgulandı.

CEO geri adım attı ve hatasını kabul etti

Tepkilerin büyümesinin ardından Lemonlime CEO'su Jordan Zietz, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada yaşananları yanlış ele aldığını kabul etti.

Zietz, insanların içinde bulunduğu baskıyı daha iyi anlaması gerektiğini belirterek şirketin yaklaşımının doğru olmadığını ifade etti.

Böylece işe alım kampanyası, şirketin dikkat çekmek için yaptığı sıra dışı bir hamleden bir halkla ilişkiler krizine dönüştü.

Dövmeleri sildirmek isteyenlerin masrafı şirketten

Şirket daha sonra yeni bir adım daha attı. Dövme yaptıran kişilerden silme işlemini tercih edenlerin masraflarının Lemonlime tarafından karşılanacağı açıklandı.

Böylece dövme yaptıran yedi kişi için yeni bir karar ortaya çıktı: Şirket logosunu vücutlarında taşımaya devam etmek ya da silme işleminin masrafını şirketin üstlenmesini kabul etmek.

Lemonlime'ın kampanyası, şirketlerin işe alım süreçlerinde dikkat çekmek için ne kadar ileri gidebileceği konusunda da yeni bir tartışma başlattı. Alışılmadık yöntemlerle adayların ilgisini çekmek mümkün olsa da kalıcı bir kişisel tercihin iş fırsatıyla ilişkilendirilmesi, kampanyanın şirket açısından beklenmedik sonuçlar doğurmasına yol açtı.