İddiaya göre bir doktor kliniği, sekreter pozisyonu için sabah 08.30’dan akşam 20.30’a kadar süren, cumartesi günlerini de kapsayan ve öğle arası bulunmayan bir çalışma düzeni sundu.

Görüşmede, sekreterlik görevine ek olarak temizlik işlerinin de yapılmasının beklendiği, ücret olarak ise asgari ücret ve sigorta teklif edildiği ifade edildi.

'BİZ NE YAŞIYORUZ'

İş görüşmesine katılan ve yüksek lisans mezunu psikolog olduğunu belirten vatandaş, sigortanın adeta bir ayrıcalık gibi sunulmasına tepki göstererek yaşadığı durumu “Biz ne yaşıyoruz?” sözleriyle eleştirdi.

'KAFAYI YEDİM'

Genç kadın, "Doktor kliniğine iş görüşmesine gittim. Psikoloğum. Bana, 'Biz buraya sekreter arıyoruz. Aynı zamanda temizlik de yapılacak. Sabah 08.30’da gelip akşam 20.30’a kadar çalışılacak' denildi. Tamam, olabilir. Daha sonra, 'Cumartesi de çalışıyoruz, öğle arası yok. Asgari ücret ve sigorta veriyoruz' denildi. Sigortayı bir lütuf gibi söylüyor. O kadar sinirlendim ki, o kadar kafayı yedim ki... Biz ne yaşıyoruz?" ifadelerini kullandı.