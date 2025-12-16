Google,Gemini'nin en güçlü çeviri özelliklerini Google Translate'e metin çevirisi için getirdiğini duyurdu.

Kulaklıkla gerçek zamanlı konuşmayı çeviren bir beta sürümü başlatıldı. Uygulama ile yeni diller ekleyerek pratik yapma ve beceri geliştirme imkanı sunulacak.

20 DİLE ANINDA ÇEVİRİ

Google bu güncellemeyle; İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Çince, Japonca ve Almanca dahil olmak üzere yaklaşık 20 dil arasında çeviri yapabilme özelliğiyle uygulamayı ABD ve Hindistan'da kullanıma sunduğunu duyurdu. Özelliğin hem Translate uygulamasında (Android ve iOS ) hem de web sitesinde mevcut olduğu açıklandı.

BÜTÜN KULAKLIKLARDA ÇALIŞIYOR

Her türlü kulaklıkla çalıştığı kaydedilen sürümün 70'ten fazla dili desteklediği, ayrıca 2026 yılında iOS ve daha fazla ülkeye de getirileceği kaydedildi.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Uygulamanın Türkiye için ne zaman hayata geçeceği Google tarafından bildirilmezken, 2026'da yeni diller arasında yer alması bekleniyor.