

Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy sahneye çıktı. Yıllardır şarkıcılık hayali kurduğu bilinen Gürsoy, bu hayalini yakın arkadaşı Cenk Eyüboğlu'nun doğum günü partisinde gerçekleştirdi. Ali Gürsoy ve eşi Gonca Gürsoy Sabah'ın haberine göre, doğum günü için özel bir mekân kapatan Cenk Eyüboğlu'nun davetiyle sahneye çıkan Ali Gürsoy, profesyonel bir orkestra eşliğinde üç saat boyunca şarkı söyledi. Dost meclislerinde söylediği şarkılarla beğeni toplayan Gürsoy'un sahne performansı davetlilerden tam not aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.