Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan 39 yaşındaki kızı Elif Boyner geçen yıl hayatıyla ilgili radikal bir karar almıştı.

Yıllarca lüks mekanlarda şık kıyafetlerle görmeye alıştığımız Elif Boyner, tüm bunları geride bırakarak dedesinin memleketi olan Eskişehir'in Sazak köyünde yaşamayı tercih etmişti.

Köydeki yaşamından kesitleri sosyal medyada sık sık paylaşan Elif Boyner, bazlama pişiiyor, inek sağıyor, peynir yapıyor, ata biniyor, def çalıyor ilahiler söylüyor.

Köyde birçok işle uğraşan Elif Boyner'e takipçileri "Örnek alınası güzel kız", "Maşallah sana", "Mükemmelsin Elif" gibi yorumlarda bulunuyor.