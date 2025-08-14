İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı.
Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yukay'ı arama çalışmaları 10'uncu gününde sürerken yata ait olduğu belirlenen koltuk parçası, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sahilinde karaya vurmuş şekilde bulundu.
Ekiplerin bu bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdığı aktarıldı. ‘Graywolf’a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.
KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, yatla çarpıştığı öne sürülen "Arel 7" adlı kuru yük gemisinin 61 yaşındaki kaptanı C.T., yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.