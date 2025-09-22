Ayvalık’ta yaşayan iş insanı İ.D., kendisini İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının uzmanı olarak tanıtan bir şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, İ.D.’ye 45 günlük yatırım programında yüzde 78 kar vaadinde bulundu. İ.D., bu teklifi kabul ederek sürece başladı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADIĞINDA ÇOK GEÇ OLDU

İ.D., başka bir şüphelinin kendisini “Cengiz” olarak tanıtması ve sözde danışmanlık hizmeti vermesi ile toplamda iki farklı banka hesabına yaklaşık 10 milyon lira gönderdi. Şüpheliler, mağdurun güvenini kazanmak için yapay zekayla ürettikleri fotoğrafları da kullanarak kendilerini tanıttı. Bir haftalık sürecin ardından İ.D., parayı tahsil etmek istediğinde iletişim kesildi ve dolandırıldığını fark etti.

İ.D., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat, olayın planlı ve sistematik bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu belirterek, suç teşkil eden fiillerle ilgili nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kapsamında soruşturma talep edildiğini açıkladı.