Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2008 yılında emniyet amiri rütbesindeyken görevden ihraç edilen M.E.’nin, ilçede faaliyet gösteren iş insanları M.E. ve S.E.’yi hedef alarak şantaj yoluyla para isteme girişiminde bulunduğunu tespit etti. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Kendisini “emniyet müdürü” olarak tanıtan M.E., iş insanı S.E.’den seri numaraları önceden kaydedilen bir miktar para ile altınları teslim aldığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

