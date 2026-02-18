Belce Örü Erçin

Türk vatandaşlarının vize alırken yaşadığı mağduriyet, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE­İK) çatısı altında yer alan Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) Antal­ya’daki çalıştayında da gündeme geldi.

DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, ev sahipliğini yaptığı çalıştaydaki konuşmasında, Almanya’da şu anda 100 bine yakın Türk girişimci olduğunu söyledi.

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği’nin önceki dönem genel başkanı, inşaat yüksek mühendisi Prof. Recep Keskin, vize problemine dikkat çekti. Keskin, “Bir Alman vatandaşı bu ülkeye kimlik ile giriyorsa bize de eşitlik olması lazım. Ürünleri gönderiyoruz ama yönetici gönderemiyoruz. Avrupalı ile birlikte yatırım yapmak isteyen, bırakın orada iş yapmayı, vize alamıyor” dedi.

RANDEVU SÜRELERİ UZUN

Almanya ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin gelişmişliğine vurgu yapan Keskin, “Bu kadar yüksek ticaret olduğu halde neden vize sorunu yaşıyoruz? Yeşil pasaport bana hiçbir şey getirmiyor. Sadece giriş çıkış sağlıyor. Gümrük meselesini ve vize giriş problemlerini çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı. DTİK Köln Temsilcisi Nurdan Ertogan da randevu süreçlerine dikkat çekti:

“Ben bir hukukçu olarak vizeler konusunu soruyorum; keyfi yapıyorlar. Araştırma yaptık; bazı işlemlerle ilgili yardımcı olacağız. Siz başvurun, itiraz edilirse mahkeme- ye gidiliyor. Ama vizede randevu süreleri de çok uzun. Almanya’ya gitmek istediğinizde aylar öncesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Çok fazla yeşil pasaportlu insan gidiyor ama onunla gelince Almanya’da oturum alıp, iş kuramıyorsunuz.”

DTİK bir platform olarak, Türkiye dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostu iş insanlarını buluşturuyor.

‘Almanlar yoğurdu üfleyerek yiyor’

Almanya Oberhausen şehri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Belediye Meclis Üyesi ve partinin Göçmenlerden Sorumlu Başkanı Sadettin Tüzün, “Vize işi kompleks bir mesele. Başbakan düzeyinde konuştuk. Başvuran sayısı çok ama her başvuruyu detaylı kontrol etmek zorundalar. Bu zaman alıyor. Çalışan sayısı az. Madalyonun iki yüzü var. Her başvuruda belgelerin hepsi doğru değil. Gidenlerin geri geldiği de doğru değil. Onlar da yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Ama biz bu işin arkasındayız” ifadelerini kullandı.