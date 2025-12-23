Uyuşturucu operasyonu kapsamında Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Cebeci’nin ifadesi ve telefonundaki konuşmalar sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı. Kan ve saç örneğiyle birlikte ifadesi alınan Saran, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Hürriyet yazarı Nedim Şener, ikili arasındaki konuşmaları gazete köşesinde yayınladı:

S.S.: Nice senelere koca ...lüm, güzel ...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

E.R.C.: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin? S.S.: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul’da. E.R.C.: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

‘BEN ESCOBAR MIYIM?’

S.S.: Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gitcem birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

E.R.C.: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım. S.S.: Tamam bulurum.

E.R.C.: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum. S.S.: Çok geç, daha erken.

E.R.C.: Kaç? S.S: 19.00. E.R.C.: İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi. S.S.: Onları da getir, hepinize yeterim. E.R.C.: ...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru ...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm. S.S.: :) (Gülücük işareti)

Saran’dan açıklama: İtibar suikastı yapılıyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisine ait olduğu iddia edilen videolarla ilgili açıklamada bulundu. Saran, söz konusu içeriklerin kendisine ait olmadığını belirterek şunları söyledi:

‘ŞİKAYET EDECEĞİM’

“WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. Bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu içerikleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Öte yandan, tamamen özel hayata ilişkin yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bunlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.”