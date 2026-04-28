Japonya genel olarak hayatı dünyanın geri kalanından 50 yıl ileride yaşadığı söylenen ülke olma özelliğini koruyor. Teknolojik gelişimleri ile tüm dünyanın ağzını açık bırakmayı başaran Japonya bu kez de insansı robotları adeta maaşlı işçi gibi çalıştırdı. İnsansı robotlar deneme sürümü kapsamında bir havalimanında personele yardımcı olacaklar.

BAGAJ VE KARGO TAŞIMAYA BAŞLAYACAKLAR

Japonya'da yer alan Haneda Havalimanı bünyesinde çalışmak üzere insansı robotlar işe alınacak. Bu robotlar kaego ve bagaj taşımacılığında görev alacaklar Robotların iş gücün yer alması ile insanlara yüklenen ağır fiziksel yüklerin azalması hedefleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre Japonya'nın Tokyo şehrine bağlı Haneda Havalimanı'nda görev yapacak olan insansı robotlar ekibin yerine çalıştırılmaya başlamayacak, bunun yerine çalışan ekiplere dahil edilecekler.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ YÜKÜK HAFİFLETECEK

Çalışma bir deney olarak ele alınacak. Deneyin 2028 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu şekilde dış turizm ve iş gücü açığı hakkında çözüm sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu hafta medya için düzenlenen bir gösterimde Hanghzou merkezli Unitree tarafından üretilen 130 cm boyunda bir robot göze çarptı. Bahsi geçen insansı robotun bir yolcu uçağının yanında konveyör banda kargo taşıdığı görüldü.

İnsansı robot kargoyu banda temkinli şekilde ittirerek taşıdı. Robotlar gün içinde yaklaşık olarak 2 ile 3 saat kadar kesintisiz bir biçimde çalışıyorlar. Şirketler bu insansı robotları ayrıca uçak kabinlerinin temizliği gibi ek görevlerde de kullanmayı planlıyor.