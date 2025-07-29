İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan paylaşımla, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına sebep olan işaret fişeğinin atıldığı adresin tespit edildiği bildirildi.
Yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.
İşaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı (22) gözaltına aldı.
Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, o esnada karşı ormanın yandığını ve hemen 112’yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği bildirildi. Emniyete götürülen A.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.