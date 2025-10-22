İktidarın kendi politikalarıyla derinleşen ekonomik krize çözüm için ücretleri baskılamaya gitmesi, 2024’te işçileri sokaklara döktü. Geçen yıl ekonomik krizin çalışanlar üzerindeki etkilerini protesto etmek için düzenlenen 1.000 eyleme, 333 bin 125 işçi katıldı. 2015’te eylemlere katılan işçi sayısı ise 220 bindi. Böylece 2024, son 5 yılın en geniş katılımlı işçi eylemlerine sahne oldu. Eylem sayısı da son 10 yılın en yüksek rakamına işaret etti. Bu yıl ise hem işçi eylemlerinin daha da artması hem de eylemlere katılan işçi sayısında artış bekleniyor.

METAL İLK SIRADA

Emek Çalışma Topluluğu’nun raporuna göre 2024’te 588 işyerinde 106 bin işçi, işyeri temelli eylemlere, 224 bin işçi de genel eylemlere katıldı. 2024’te işçiler, 288 basın açıklaması, 158 fiili grev, 104 işyerinde eylem düzenledi. Eylemlerde işçilerin en çok gündeme getirdiği konu ise toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması oldu. TİS’in imzalanmaması nedeniyle eylem yapılan işyeri sayısı 198’i buldu. Ayrıca 109 işyerinde işten atılma, 102 işyerinde ücret gaspı, 72 işyerinde düşük ücret nedeniyle eylem düzenlendi. Öte yandan metal işçilerinin eylemleri, işyeri temelli eylemlerin yüzde 19’unu oluşturdu. Metali, genel işler iş kolu ve inşaat iş kolu izledi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Orta Vadeli Program’ın (OVP) çalışanların reel ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürmeye yönelik bir program olduğunu söyledi. “Dolayısıyla işçiler kiralar başta olmak üzere, temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullanan Atar, “Bu noktada da sendikalaşma ve toplu hak arama mücadelesi arttı” dedi.

‘Metalde, kitlesel büyük eylemler gelebilir’

“2025 asgari ücreti, 2024’teki enflasyonu dahi karşılamamış, reel düşüşü beraberinde getirmişti” açıklamasını yapan Başkan Özkan Atar, “OVP’de 2026 asgari ücretinin de reel olarak bu baskılama politikası doğrultusunda olacağını görüyoruz. Bu kapsamda 2025’te eylemlere katılan işçi sayısının 2024’ü geçebilir” dedi. 150 bini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başladığını anımsatan Atar, “Orada bir anlaşama olmadığı taktirde, metal iş kolunda kitlesel büyük eylemler, grevler ortaya çıkabilir” diye konuştu.