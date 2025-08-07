Enflasyonla mücadele adı altında milyonlarca asgari ücretliye verilen yüzde 30’luk zam, kamu işçilerinin pazarlık gücünü zayıflatan ‘fren mekanizması’ olarak kullanıldı. İktidar düşük zamlı asgari ücret kozunu şimdi de memur ve memur emeklilerinin zammını frenlemek için kullanacak. Bunun için gerekli olan adımlar işçiyle yürütülen pazarlık sürecinde özenle atıldı.

Kamu işçisinin zammı için masaya oturan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), bu yıl için yüzde 50+25 oransal zamma ilave olarak en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması ve yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulunmuştu. Bu talebin kümülatif karşılığı yüzde 110’lara ulaşıyordu. İşçiye 2026 yılı için istenen zam ise yüzde 25+25’ti. İşçi bu talebine karşılık 2025 için yüzde 24+11, 2026 için de yüzde 10+6 zammı kabul etti. İşçinin 2025 zammı kümülatifte yüzde 51’e ulaşsa da talebin yarısına bile gelinemedi.

GREVİ GÖZE ALDILAR

İşçinin istediği zammın çok azına razı olmasında, iktidarın düşük asgari ücret zammını kullanması kritik rol oynadı. Örneğin, ipleri kopma noktasına getiren ve grev kararları aldıran yüzde 11’lik ikinci 6 ay zammı direkt asgari ücret hesabına dayanıyor. TÜFE ilk 6 ayda yüzde 16.67 gerçekleşmişti. İkinci 6 ayda yüzde 11’in üzerinde verilecek her zam yıllık enflasyonun yüzde 30’u aşacağının kabulü anlamına gelecek ve asgari ücrete ‘ara zam’ talebini haklı çıkaracaktı. Bu nedenle iktidar grev tehditlerine rağmen yüzde 11’den milim geri adım atmadı. İktidar böylece düşük asgari ücreti işçinin zammında fren olarak kullanmış oldu.

İktidarın zincirleme yoksullaştırma politikasında asgari ücretli ve kamu işçisinden sonra sıra memura geldi.

Ücretli, emekli herkes iktidarın hedefinde

İktidar 2026 yılı için işçiye verdiği yüzde 10+6’lık zammı, hem memur ve memur emeklilerinin hem de 2026’nın asgari ücret zammını frenlemek için özel olarak belirledi. İktidar bu yolla memura 2026 için 10+6’ya çok yakın bir zam verip, “Daha yüksek zammı işçiye anlatamam” diyecek. İktidar memura bu zammı kabul ettirmesi halinde ise asgari ücretin 2026 yılı zammını yüzde 20’nin altında tutmak için çok önemli bir gerekçe elde edecek. Sonuçta asgari ücretlinin ‘açlık zammı’ tüm dar ve sabit gelirlilerin refahını aşağı çekmede kullanılmış olacak.