Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF tarafından el konulan Ekotürk TV'nin, 26 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı. Ekotürk'ün yeni sahibinin işçilerinin 4 aydır grevde olduğu Gübretaş’ın ortağı Negmar Denizcilik olduğu ileri sürüldü.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, MarineDealNews'e verdiği bir röportajda, Negmar Denizcilik'in yüzde 40'ının Gübretaş AŞ, yüzde 40'nın Suudi Arabistan'dan Nesma şirketi ve yüzde 20'sinin de sahibi olduğu Etis Logistik'e ait olduğu bilgisini verdi. Edinilen bilgilere göre 5 Kasım'da TMSF binasında gerçekleşen ihaleye sadece bir şirket teklif verdi. İhaleye katılım da 2 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

‘GİZLİ TUTULSUN’ TALEBİ

TMSF'nin teklifi kabul etmesinin ardından ihale ilanı satış sayfasından düşürüldü ve Ekotürk TV'nin yeni sahibinin ‘Rekabet Kurulu onaylayana kadar gizli tutulsun’ protokolü yaptığı iddia edildi.