HAK-İŞ’in uzun yıllardır 1 Mayıs’ın ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirdiğini öne süren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyadaki 1 Mayıs organizasyonlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye’de geçmişte 1 Mayıs’ın kaos ve çatışma görüntüleriyle anıldığını dile getiren Arslan, HAK-İŞ’in bu algının değişmesi için önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. 2012 yılından itibaren Türkiye’nin tüm meydanlarını 1 Mayıs alanı olarak gördüklerini kaydeden Arslan, son yaklaşık 15 yılda 1 Mayıs etkinliklerinin; kavga, çatışma ve gerginlikten uzak, halayların çekildiği, türkülerin söylendiği, Mehter Marşı’nın çalındığı, Kur’an-ı Kerim okunup duaların edildiği ve birlik-beraberlik mesajlarının verildiği bir atmosferde geçtiğini belirtti. Bu yaklaşımın ülke açısından değerli olduğunu vurgulayan Arslan, Türkiye’nin mevcut sorunlarının yeterli olduğunu, yeni sorunlar üretmek yerine var olan sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini ifade etti.

'BURSA'NIN DAMAK TADINI BİLENLER ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTİYOR'

Tüm emekçileri 1 Mayıs’ta Bursa’daki Gökdere Meydanı’na davet eden Arslan, kentteki sendikaların il başkanlığı önünde toplanarak kortej halinde alana yürüyeceğini açıkladı. Mitingin Bursa ekonomisine katkı sağlayacağını da dile getiren Arslan, "Gelen binlerce arkadaşımız Bursa esnafını da mutlu ediyor. Bütün restoranlarda rezervasyonlar yapılmıştır. Bursa’nın damak tadını bilen arkadaşlarımız Bursa’ya gelmek, alışveriş yapmak istiyor. Bu da şehre ciddi bir hareketlilik getiriyor" ifadelerini kullandı.