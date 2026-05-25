Yapı, bölgede planlanan yeni inşaat çalışmaları öncesinde başlatılan arkeolojik taramalar sırasında bulundu. İlk etapta sıradan bir yerleşim alanı olduğu düşünülen bölgede yapılan kazılar ilerledikçe dev ahşap direk izleri, hendekler ve yanmış yapı kalıntıları ortaya çıktı. Yapılan analizlerde alanın milattan önce 3. yüzyıla kadar uzandığı belirlendi.

Kazıları yürüten Bavyera Eyalet Anıt Koruma Ofisi’nden arkeologlar, yapının sıradan bir evden çok daha büyük bir işleve sahip olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre alan, döneminde toplantılar, dini ritüeller ya da bölgesel yönetim faaliyetleri için kullanılmış olabilir.

DEV DİREKLERİN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazı ekibi, toprağın altında geniş çaplı direk çukurları tespit etti. Bu izlerin, büyük ahşap sütunlarla taşınan dev bir yapıya ait olduğu değerlendiriliyor. Bazı direklerin çapının yaklaşık bir metreye ulaştığı açıklandı.

Bölgede ayrıca seramik parçaları, metal objeler ve günlük yaşamda kullanıldığı düşünülen çeşitli aletler de bulundu. Arkeologlara göre bulgular, burada yalnızca küçük bir köy değil, organize ve güçlü bir topluluğun yaşadığına işaret ediyor.

Araştırmacılar, keşfedilen yapının Orta Avrupa’daki Demir Çağı yerleşimleriyle ilgili mevcut bilgileri değiştirebileceğini belirtiyor. Özellikle bu büyüklükteki yapıların genellikle siyasi veya dini merkezlerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Ekip şimdi alanın çevresinde yeni yer altı yapıları olup olmadığını araştırıyor. Kazıların önümüzdeki aylarda genişletilmesi planlanıyor.