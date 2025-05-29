Elazığ’ın Maden ilçesinde üretim yapan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı tesiste çalışan yaklaşık 150 işçi, aylardır maaşlarının ödenmediğini ve birçoğunun işten çıkarıldığını ya da zorunlu ücretsiz izne ayrıldığını söyleyerek yaşananlara isyan etti.

İşçiler, tüm başvurularına rağmen muhatap bulamadıklarını ve mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiriyor. Aylardır maaşını alamadığını söyleyen Ahmet Yılmaz isimli işçi, “Son 5-6 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Maaşımız 20 bin 500 TL ancak dört aydır bende maaşımı alamıyorum. Bazı arkadaşlarımız mahkemeye gitti haklı olmalarına rağmen fabrika yönetimi maaşlarını halen vermedi” dedi.

“AYLARDIR MAAŞ YOK, MUHATAP YOK”

Aylardır maaşını alamayan işçilerden biri olan Ahmet Yılmaz, "2020 yılından bu yana ben bu fabrikada görev yapıyorum son 5-6 aydır maaşlarımızı alamıyoruz maaşımız 20 bin 500 TL ancak dört aydır maaşımı alamıyorum. Nisan ayında çıkışım aldım sonradan öğrendim Mart ayı sigortam dahi yatırılmamış benim gibi birçok arkadaşımız da aynı mağduriyeti yaşamış. Ne yaptıysak aylardır maaşlarımızı alamıyoruz. Bu sorunumuzla ilgili konuşacağımız bir muhatap da yok ne zaman sorsak ‘bugün yarın ödeyeceğiz’ diyerek oyalanıyoruz. Bazı arkadaşlarımız mahkemeye gitti haklı olmalarına rağmen fabrika maaşlarını halen vermedi. Bu fabrikadan 150 gibi bir çalışan var ve çoğu da maaşlarını alamıyor. Maaşını alamadığı için Ocak ve Şubat ayında çıkışını alanlar bile oldu. Bayramdan sonra bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız." dedi.

“EMEKÇİLER SAHİPSİZ DEĞİL”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Akkoç, işçilerin hukuki süreç başlatmalarına rağmen haklarına ulaşamadığını belirtti. Akkoç, “Maden ilçemizde SSS Yıldızlar Holding bünyesinde çalışan 200 ila 300 işçinin haklarının gasp edildiği yönünde ciddi duyumlar aldık. Yasal yollara başvurmalarına rağmen işçiler hala maaşlarını alamıyor. Bu durum yalnızca bireysel değil, toplumsal bir krizdir. Emekçilerin bu çığlığı duyulmalı.” Bu durum, ülkemizde işçi hakları ve emek sömürüsü konusundaki karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Çalışanların alın terinin karşılığını alamaması sadece bireysel mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun geneline yayılan ekonomik ve sosyal bir krizdir. İşçilerin yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, haklarının teslim edilmesi ve hukuki süreçlerin hızlandırılması gerekmektedir. Türkiye’de çalışma hayatındaki hak gasplarının önüne geçilmesi için tüm ilgili mercilerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini talep ediyoruz. SSS Yıldızlar Holding işçilerinin yanında olduğumuzu, seslerini duyurmak için üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde emeğin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.