Milyonlarca kişi, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla geçim savaşı verirken, kira, fatura ve temel ihtiyaçlara karşısında maaşlar bir gün bile dayanamıyor.

‘MAAŞLAR HEMEN BİTİYOR’

KONDA'nın araştırmasına göre çalışanların büyük bölümü, maaşlarının alır almaz bittiğini kaydet ti. Araştırmaya göre ekonomik koşulların baskısıyla en yaygın tüketici davranışı ise yüzde 78 ile sıfır gün harcaması oldu.

Buna göre çalışanlar maaş ödemelerinin ardından yüksek düzeyli harcamalarla parayı elinde tutamıyor. Bu tüketim davranışına sahip çalışanların yüzde 38’i ‘her zaman maaşım alır almaz bitiyor’ dedi. Araştırmada, “Harcama davranışları sosyo-ekonomik durumla belirlendiği kadar duygusal kararlardan da etkilense de bireylerin eline geçen para harcama alanını belirliyor.

En yaygın davranış da bu yüzden zorunlu olarak sıfır gün harcaması oluyor. Çalışanların büyük bölümü maaşını alır almaz bitiriyor” ifadeleri kullanıldı.