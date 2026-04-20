İstanbul'da bir çikolata fabrikasında işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, kısa süre içerisinde nadir görülecek türde bir başarıya imza attı. 26 yaşındaki genç çalışan, bünyesinde işçi olduğu işletmeyi devraldı. Afyonkarahisar'da yeni bir tesis kurdu ve işlerini büyüttü. Fabrika, bugün hem iç pazara hem de farklı ülkelere çikolata ihracatı yapıyor.

KISA SÜREDE ÜRETİM HACMİNİ KATLADI

Attığı adımlarla üretimden yönetime doğru uzanan başarılı bir yol izledi. Genç girişimci ilk olarak çalıştığı fabrikayı satın aldı, ardından ise memleketi olan Afyonkarahisar'da üretim tesisi kurdu.

Kurduğu yeni fabrikayla birlikte Resul Baskı üretim kapasitesini de önemli ölçüde artırmış oldu. Meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve farklı çeşitlerde ürettiği çikolataları kısa süre içerisinde hem iç pazarda hem de dış pazarda satmaya başladı. Resul Baskı'nın sahibi olduğu fabrikanın üretim hacmi işlerin başına geçmesi ile 1.5 katına çıktı.

İHRACAT AĞINI GENİŞLETTİ

Afyonkarahisar merkezli üretim tesisi, Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelere ürün gönderiyor. Avrupa pazarına da açılan işletme gün geçtikçe ihracat kapasitesini büyütüyor. Fabrika şu an için 30 kişiye istihdam sağlıyor.

İşini büyütme kararı alan Baskı, iki yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulundu. Projesinin kabul edilmesiyle yaklaşık 6,76 milyon lira hibe desteği aldı. Ardından ise kendi işinin patronu olma yolunda ilerlemeye başladı.