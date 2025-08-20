Memur önceki gün tüm Türkiye’de eylem yaptı, iş bıraktı, bakanlıklara yürüdü ancak istediğinin yanına bile yaklaşamadı. İktidar, 2026 yılı için yüzde 88 zam isteyen memura seyyanen 1.000’er lira ve yüzde 11+7 zam teklif etti. Memurun sokağa çıkmasına rağmen iktidarın tepkilere duyarsız kalmasının arka planında 18 gün önce işçiyle imzalanan toplu iş sözleşmesindeki ince plan yatıyor. İşte iktidarın ince planı: İşçi ve memurun toplu sözleşmeleri 2 yıllık dönem için yapılıyor.

İŞÇİ 2025’E ODAKLANMIŞTI

Sendikalar masada en şiddetli zam pazarlığını ‘ilk yıl’ için yürütüyor. Çünkü ilk yıl için alınan yüksek zam, maaşları yukarı çektiği için ikinci yılın düşük zammını önemsiz hale getiriyor. Kamu işçisinin toplu sözleşmesi 2025 ve 2026 yıllarını kapsadığı için işçi 2025 yılının zammına odaklandı. İktidar da bunu bildiği için 2025’e yüzde 24+11 zammı verdi, ancak 2026’nın zammını yüzde 10+6’da tuttu.

2026 EN KRİTİK YIL

Memur sendikalarının toplu sözleşme dönemi ise 2026-2027’yi kapsıyor. Yani işçinin ikincil diye gördüğü 2026, memur ve emeklileri için zam pazarlığında en kritik yılı temsil ediyor. İktidar işçinin 2026’yı daha az önemsediğini bildiği için düşük zamma ikna edip memurun pazarlık gücünü kırdı. Bu sayede memura ilk teklif olarak işçiye verdiğini, yani yüzde 10+6’lık zammı sundu. İşçi yürüyünce de teklifi yüzde 11+7’ye çıkardı.

İşçinin 2025 zam pazarlığında ‘istediğinizi verirsem asgari ücretliye ne derim?’ diyerek işçinin direncini kıran iktidar şimdi yüzde 10+6’lık zammı göstererek, ‘kamu işçisine ne derim?’ diyerek memurun direncini kırmaya çalışıyor.

İktidar yine hakeme güvendi

İktidar bundan önceki 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde de memurun istediğini vermemiş ve zammı kamu görevlileri hakem kuruluna havale etmişti. Hakem kurulu ağırlıklı olarak iktidarın seçtiği kişilerden oluştuğu için memurun istediğini değil, iktidarın verdiğini uyguluyor.

İktidarın, işçiye verdiği zammın üzerine çıktığını önce kamuoyuna anlatma yoluna gideceği, ardından da memur ve emekliyi yine hakeme havale edip kenara çekilmeyi hedeflediği belirtiliyor. Memurun grev hakkının olmaması iktidarın elini güçlendiriyor.

Kamu işçisi sefalete mahkum

Türkiye Sağlık İş Sendikası (TSİS) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mermer Salon önünde basın açıklaması yapıldı. Kamu Çerçeve Protokolü’nün imzalanmasının ardından yedi aylık geriye dönük ödemelerinin taksitler halinde ödeneceğini öğrendiklerini söyleyen TSİS Eskişehir İl Temsilcisi Uğur Özatak, açıklamasında “Kamu işçisi zaten sefalet ücrete mahkum edildi. Hakkımız geciktirilerek ödeniyorsa aslında eksik ödeniyor demektir “ dedi.