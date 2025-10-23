Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki olan Gübretaş’taki grev, 3.5 ayı geride bıraktı. Tarımın can damarı gübre üretimi durdu, dev fabrika batırılıyor, piyasa özel sektörün insafına kaldı.

İşveren uzlaşma için adım atmazken, Gübretaş’ın bağlı olduğu Tarım Kredi Holding’de ise keyifler yerinde.

Holding’in yönetimi AKP’li isimlerden oluşurken işçiye zam için ‘bütçe yok’ diyen Holding, bu AKP’li yöneticilerin ‘huzur hakkı’ ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. AKP’nin arka bahçesi haline gelen Tarım Kredi Holding’de yönetim AKP’li eski milletvekilleri, milletvekili adayları ile belediye başkanlarından oluşuyor.

GÜNLÜK 200 EURO

Yönetim Kurulu üyeleri kendi işlerinin yanı sıra buradan da ayda 40 bin TL huzur hakkı ile seyahatlerde günlük 200 Euro harcırah alıyorlar. Tarım Kredi Holding yönetimindeki isimlerin yanı sıra Holding’in şirketlerinde de AKP’li isimler yer alıyor. Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, AKP Konya Milletvekili aday adayı olmuştu.

Holding’e ait Et Ürünleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sakar, AKP’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı. Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Fehmi Kinay, AKP’nin eski Kütahya Milletvekili, Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Rüveyda Ozan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yapıyor, TARKİM Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Erten ise AKP İzmir eski İl Başkan Yardımcısıydı aynı zamanda AKP’nin İzmir Milletvekili adayı da oldu.

Gübretaş’ta 240 işçinin başlattığı grev 113. gününe girdi. Cengiz’in Eti Gübresi, bunu fırsat bilip fiyatları yüzde 40 artırdı. Yazarımız Necati Doğru grevin 86’ncı gününde işçilerle buluşmuş, işçiler “Biz üretmezsek, ekmek 100 lira olur” demişti.