Ali Can POLAT

130 gündür süren grev sebebiyle 240 işçi aylardır maaş alamazken, düşen üretim sebebiyle çiftçi pahalı gübre alıp borca batarken, ‘toprağa gübre atamıyoruz’ derken, tüketici yüksek üretim maliyetleri sebebiyle gıda ürünlerinde art arda zamlar görürken piyasayı regüle etmekle görevli Gübretaş finansal göstergeleri patlatarak kâr ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki olan ve piyasaya ucuz gübre vererek çiftçiye destek sağlamakla görevli olan Gübretaş, bu iki görevi de yerine getiremedi.

SATIŞA DÖNÜK TABLO

Ama 2025’in üçüncü çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL kâr elde etmesi beklenirken önceki gün açıklanan verilere göre şirket, 1 milyar 865 milyon 440 bin TL net kâr etti. Böylece 9 aylık toplam kâr 4 milyarı aştı. Şirket önceki dönem 3.9 milyar TL olan net borcunu da yüzde 96 azaltarak 152.6 milyon TL’ye düşürdü. Bilanço rakamları olumlu ancak işçiler aylardır grevde, çiftçi artan gübre fiyatları sebebiyle “Toprağa gübre atamıyoruz, ürün verimliliği düşüyor” diyor. Bunun sonucunda gıda enflasyonu artıyor.

Gübretaş’ın grevden bu yana borçlarını sıfırlayıp, kârını artırması ve hisse değerini 238 TL’den 302 TL’ye çıkarması işçilere ve tarım sektörü aktörlerine, “Bu tablolarla satışa hazırlamış gibi duruyorlar” dedirtti.

YETİŞOĞLU: BU BİR HAZIRLIK MI?

Fabrikada örgütlü olan Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu geçen yıldan beri gübrenin yüzde 90 zamlandığını, işçilerin ise 5 aydır zam alamadığını hatırlattı ve “İşçiye hâlâ yüzde 38 zam teklif edip, yöneticilerine yüzde 60 zam yapıyorlar, borçlarını bitirip, kârlılıklarını artırıyorlar. İşçiyle anlaşmak için hamle yokken. Bu mali tabloyla başka bir şeye mi hazırlıyorsunuz” diye sordu.