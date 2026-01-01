Avrupa Birliği’nin 2023/970 sayılı “Ücret Şeffaflığı Direktifi”, 2026’dan itibaren tüm üye ülkelerde uygulanacak. Direktif kapsamında işverenler, çalışanların maaş bilgilerini açıklamakla yükümlü olacak.

Almanya’da kadınlar hâlâ erkeklerden saat başına ortalama yüzde 16 daha az kazanıyor. Eşdeğer pozisyon ve nitelik dikkate alındığında fark yüzde 6’ya düşüyor. Uzmanlar, düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar ve yarı zamanlı istihdamın farkın başlıca nedeni olduğunu belirtiyor.

İŞVERENLER BU SORUYU SORAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin önceki maaşı sorması yasaklanacak. Büyük şirketler cinsiyete dayalı ücret farklarını düzenli olarak raporlamak zorunda olacak.

ÇALIŞANLAR ÜCRET TALEP EDEBİLECEK

Ücret ayrımcılığı tespit edilirse, çalışanlar eksiksiz ödeme talep edebilecek ve kanıt yükümlülüğü işverende olacak. Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, direktifin birebir uygulanacağını açıkladı. Sendikalar uygulamanın gerekli olduğunu savunurken; işverenler, bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğüne müdahale endişesi taşıyor.

Uluslararası danışmanlık firması Willis Towers Watson’ın anketine göre, Almanya’daki şirketlerin büyük kısmı hâlâ maaş aralıklarını iş görüşmelerinde açıklamıyor. Yaklaşık yarısı da önümüzdeki dönemde bunu planlamıyor. İşverenler ise maaş pazarlıklarının artmasından ve çalışan tepkilerinden çekiniyor.