Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nda işçi alımlarında yeni skandal iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Ereğli Şeker Fabrikası’na alınacak 158 işçi için başvurular devam ederken AKP’lilerin WhatsApp grubundaki yazışmaları işe alımda torpil yapılacağı yorumlarına neden olmuştu.

Whatsapp yazışmalarının ardından bu kez de işe alınan kişilerden “rüşvet” alındığı iddia edildi.

AKP’Lİ BAŞKAN YALANLAMAMIŞ

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, AKP Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol’un olayı yalanlamadığını ve “5-6 milyon lira benim için para değil, parti içerisinden alan olduysa ben ne yapabilirim” dediğini ileri sürdü.

(Ereğli AKP İlçe Başkanı İbrahim Erol)

“BU İFADELER SKANDAL NİTELİĞİNDEDİR”

Nejat Türktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

(CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş)

“Nisan ayının içerisinde çok önemli bir konuyu gündeme getirmiştik. O dönemde Ereğli Fabrikasına alınacak 150 işçi için AKP whatsapp gruplarında mesajlar atıldı ve işe girmek isteyenlere AKP’li yöneticilerle iletişime geçmeleri istendi. O dönemde bu konuyu dile getirdik ve belgeleriyle ortaya koyduk. Şimdi bu vahim iddialar büyüdü, çığırından çıktı. Şimdi önümüzde daha vahim iddialar var. İşe alınan işçilerden rüşvet alındı mı? AKP İlçe Başkanı bir aydır bu iddialara cevap veremiyor. AKP İlçe Başkanı geçtiğimiz günlerde gazteceilerle baş başa görüştüğü bir konuşmasında ‘5-6 milyon lira benim için para mı? Eğer parti yönetiminden birileri aldıysa buna ben ne yapabilirim?’ gibi cevaplar veriyor. Bu ifadeler skandal niteliğindedir. Parti yönetimi para aldıysa AKP İlçe Başkanı buna çıkıp resmi bir yanıt vermelidir. Bu gelişmelerin sonunda ben Ereğli halkının vicdanını, adaletini ve bu gençlerin umudunun sesi olmaya devam edeceğim. Resmi açıklama yapılana kadar bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz”