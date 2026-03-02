İngiltere’de iş başvuruları reddedildiği için defalarca mahkemeye başvuran Pakistan asıllı Mudassar Mubin, süt ürünleri devine karşı açtığı ırk ayrımcılığı davasını kazandı. MAHKEME IRK AYRIMCILIĞINI TESCİLLEDİ Britanyalı Pakistanlı Mubin’in işe alım sürecinde etnik kökeni nedeniyle haksızlığa uğradığına karar verildi. Toplamda 40 bin sterlin tazminat talep eden Mubin, reddedilen onlarca başvurusunun ardından ilk kez yasal bir karşılık aldı. KEKEMELİK ENGEL SAYILMADI Yargıç, davacının kekemelik nedeniyle engelli statüsünde değerlendirilme talebini "akıcı ve anlaşılır konuşması" gerekçesiyle reddetti. Geçmişteki davaları "kaynak israfı" olarak görülen Mubin’in kazandığı bu tazminat hakkı, iş dünyasında ayrımcılık kriterlerini yeniden tartışmaya açtı.

