Elazığ’ın en önemli girişimcilik destek merkezlerinden biri olan İŞGEM’de (İş Geliştirme Merkezi) büyük bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığıyla faaliyet gösteren kurumun uzun süredir Genel Koordinatörlüğünü yürüten Ö.N.K., yaklaşık 2 milyon TL’lik usulsüz harcama yaptığı gerekçesiyle görevden alındı.

İDDİALAR AĞIR

2017 yılından bu yana İŞGEM’in müdürlüğünü sürdüren Ö.N.K.’nın, şirkete ait kredi kartlarıyla keyfi harcamalar yaptığı, ayrıca üye iş yerlerinden usulsüz şekilde para topladığı iddia ediliyor.

Bu usulsüzlükler, İŞGEM in yeni yönetim kurulu tarafından yapılan ilk toplantıda gün yüzüne çıktı.

GÖREVDEN ALINDI, SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Yaklaşık iki ay önce yapılan yönetim kurulu toplantısında, İŞGEM’in yönetimi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’a devredildi.

Yapılan denetimlerde kurumun mali işleyişinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

İdris Alan’ın bizzat yürüttüğü inceleme sonrası, Ö.N.K.’nın kuruma ait yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddiası raporlanarak Elazığ Valiliği’ne sunulurken şahıs hakkında da Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.