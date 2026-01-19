Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde KKTC'den küçük sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında kararları açıkladı.

Buna göre davada yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi.

Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.