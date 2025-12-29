CHP'li Muharrem İnce, köyünün yakınındaki IŞİD çatışmasına ilişkin, "Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ’i burnumuzun dibine kadar getirdi!" yorumunu yaptı.

İnce, "Yalova’da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda, köye yaklaşık 6-7 km mesafede bir yerde güvenlik güçlerimiz ve terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

İnce şunları kaydetti:

Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza hiçbir zarar gelmeden bir an önce bu alçak teröristlerin etkisiz hale getirilmesini diliyorum.

Bugün Yalova'da çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuştu.