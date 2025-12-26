Yılbaşı yaklaşıyor. Güvenlik birimleri IŞİD alarmı verdi. Peşpeşe operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların en çarpıcı detayı geçtiğimiz kasım ayında Suriye'de yapılan bir baskında çıktı. Baskında ele geçirilen materyaller arasında İstanbulkart da bulundu.

IŞİD Dosyası Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de açıldı

IŞİD HORASAN HATTI

SÖZCÜ TV Muhabiri Hazar Dost IŞİD-HORASAN hattını araştırdı. Güvenlik güçleri IŞİD'in yılbaşı saldırı istihbaratının ardından harekete geçti. Suriye'de güç kaybedince Pakistan'a çekilip IŞİD-HORASAN ismini alan grup Afganistan, Türkiye, İran ve Rusya'da terör saldırıları düzenledi. Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi saldırısını da üstlenen IŞİD HORASAN, bir çok teröriste Türkiye'den Afganistan'a yolladı. Birçok cihatçı sahte pasaportlarla sınırı geçti. Hücre evlerinde dijital ağlarla talimat bekleyen teröristler emniyet güçleri tarafından takibe alındı.

CEPHANEDEN İSTANBULKART ÇIKTI

Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yüzden fazla kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. IŞİD'e yönelik opeasyonlar sadece Türkiye'de sürmüyor. Suriye'de de IŞİD'e baskınlar yapılıyor. Kasım ayında yapılan bir operasyonda bulunan cephanelikte dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Ele geçirilen örgütsel materyaller arasında İstanbul'da ulaşım için kullanılan İstanbulkart'ın da yer alması dikkat çekti.

Ankara'dan gelen uyarının ardından Pakistan'dan Türkiye'ye gelen Mehmet Gören ile ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. "Yahya" kod adlı Mehmet Gören, 2023 yılında hazırlanan IŞİD HORASAN Örgütü İddianamesinde yer aldı. Yahya örgütün İstanbul'da gömdüğü silahların yerini biliyor. Teröristlerin sınır geçişlerini Yahya'nın gerçekleştirdiği de iddianamede yer aldı.

115 KİŞİNİN EMNİYET İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyet operasyonu ile yakalanan 115 IŞİD'li terörist ile ilgili son durumu SÖZCÜ TV Muhabiri Dilara Şahin, Ana Haber bülteninde aktardı.

"Terörle Mücadele Şube ekiplerinin operasyonunda özellikle gayri müslim vatandaşlara yönelik terör saldırısı yapmayı planladığı öğrenilen IŞİD'lilere karşı 124 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 115 IŞİD'li gözaltına alındı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. Ek süre istenmesi de gündeme geldi.

MALATYA'DAKİ BASKINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ankara'nın nabzını tutan SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Ana Haber'de dikkat çeken detayları aktardı:

"- Son zamanların en kritik operasyonlarında biri oldu bu operasyon. MİT, Emniyet sıkı bir denetim içerisinde gerçekleştirdi bu operasyonu. IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalandı. Doğrudan eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Diğerlerinden ayıran da bu. İşte bu terörist direkt yılbaşı akşamı eylem hazırlığındaydı. Nasıl geldi, kimlerle iletişimdeydi, MİT bunları izledi ve nokta atışı şekilde operasyonu yaptı. Soruşturmanın genişleyebileceğini de ifade edelim. Çünkü çok sayıda teröristle bağlantıda olan bir isim İbrahim Burtakuçin."